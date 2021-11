Crolla una parte del tetto dell'ex azienda a Seregno: soccorsi in via Cavour

Soccorritori al lavoro a Seregno, nell'area dell'ex Carburatori dell'Orto.

Nella cittadina brianzola domenica 14 novembre, intorno alle 20, è scattato l'allarme dopo che a causa delle abbodanti piogge degli ultimi giorni, all'interno dell'area dismessa in via Cavour, è crollato parte del tetto. La copertura ha ceduto, finendo all'interno dello stabile dismesso.

Immediatamente è scattata la mobilitazione dei soccorsi con i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri che hanno raggiunto via Cavour che è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza e le attività di controllo per escludere la possibilità che ci fossero eventuali persone presenti all’interno dell'edificio, spesso divenuto ricovero di fortuna per senzatetto. Nessun ferito.