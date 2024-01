Seregno piange il suo amato don Lino Magni

“Don Lino Magni si è congedato per sempre dalla città e dalla sua amata parrocchia di Santa Valeria”. Così il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha annunciato sul suo profilo Facebook la morte di don Lino Magni, 93 anni, storico parroco di Santa Valeria. Il sacerdote, originario di Lurate Caccivio in provincia di Como, si è spento lunedì 8 gennaio.

Don Lino era un volto molto noto e amato in città dove per 31 anni è stato parroco della chiesa cittadina. Poi nel 2009 ha lasciato l’incarico ma non ha abbandonato la sua Seregno, dove ha continuato a vivere. “Una notizia che lascia in tantissimi un velo di malinconia – aggiunge il sindaco - per un sacerdote che ha vissuto a Seregno 45 anni e che ha accompagnato la vita di almeno tre generazioni di parrocchiani”.

Alberto Rossi ha voluto omaggiare sui social il religioso postando una foto di 3 anni fa quando i parrocchiani avevano organizzato una grande festa nella “sua” Santa Valeria per celebrare i suoi 90 anni. Una festa in piena pandemia, organizzata all’aperto sul sagrato della basilica, con don Lino circondato dall’affetto e dalla stima dai tantissimi parrocchiani che in questi anni lo hanno conosciuto. “Ho bene in mente quanti a Santa Valeria e non solo siano dispiaciuti, ma soprattutto grati per tutto il bene da lui compiuto, in particolare per le persone più in difficoltà”, conclude Rossi.