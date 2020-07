Seregno, uomo gambizzato in strada: 39enne ferito da colpi di pistola

Un uomo ferito, con diversi colpi di pistola alle gambe, a terra, in strada, in pieno giorno. E la corsa dei mezzi di emergenza a sirene spiegate verso l'ospedale.

Spari in zona San Salvatore, a Seregno, nel primo pomeriggio di martedì 28 luglio, nei pressi dell'ex concessionario Opel a ridosso della Valassina. Un uomo di trentanove anni, cittadino marocchino, è stato raggiunto da tre o quattro colpi di arma da fuoco alle gambe ed è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. I fatti sono avvenuti in via Monti, pochi minuti dopo le 14.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Rilievi del comando provinciale di Monza e i militari del Nucleo Operativo della compagnia di Seregno che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto. In via Monti sono giunte anche un'automedica e un'ambulanza inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. Secondo le prime informazioni raccolte la vittima non risulta versare in pericolo di vita. Indagini in corso.