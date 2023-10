Storico commerciante di Monza muore: un defibrillatore per salvare vite nel suo ricordo

Storico commerciante di Monza che in tantissimi ricordano per l'attività di ricambi di via Cavallotti, in centro. E padre amorevole. Sergio Bennti, 60 anni, si è spento lo scorso 2 ottobre per un tumore. E ora la famiglia ha scelto di avviare una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da donare al comune di Monza in suo ricordo per far sì che la sua memoria possa contribuire a salvare vite.

"È la nostra scelta, quella di Patrizia, Daniele e Mirko, insieme a tutta la famiglia, di raccogliere fondi per acquistare un DAE, Defibrillatore Automatico Esterno con relativa colonnina e telecontrollo. Nel ricordo di un padre e marito esemplare, storico commerciante di Monza noi familiari abbiamo deciso di contribuire con un gesto d’amore in ricordo di Sergio" spiegano i familiari.

"Tutti i fondi raccolti serviranno per l’acquisto del macchinario salvavita che verrà donato tramite l’associazione Brianza Per il Cuore ODV-ETS alla città di Monza e sarà posizionato in una zona individuata da Areu 118, Comune di Monza e Associazione Brianza Per Il Cuore attualmente scoperta. Le donazioni possono essere versate sull’Iban IT60U3253203200006572074187, creato appositamente per questa raccolta e tutto il ricavato verrà interamente versato all’Associazione Brianza Per Il Cuore che servirà per l’acquisto del Defibrillatore e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. In piena trasparenza, il report con le donazioni ricevute sarà condiviso con l’associazione e il comune di Monza".

Sergio Bennati é scomparso prematuramente lo scorso 2 ottobre a 60 anni per un tumore. La sua forza e determinazione lo hanno fatto lottare fino all’ultimo quando si è dovuto arrendere alla malattia. Da poco in pensione, fino a pochi mesi fa gestiva da oltre 25 anni insieme a un socio il negozio di ricambi auto Autolux di via Cavallotti.