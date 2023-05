Sta per salire in auto ma si trova un serpente nel motore: il curioso salvataggio in Brianza

Un biacco, un serpente innocuo, nel vano motore di un’auto. Un faccia a faccia insolito quello che si è trovata a vivere da protagonista una donna brianzola che andando a prendere la sua Cinquecento ha visto un biacco infilarsi nel vano motore.

La donna ha segnalato all’Enpa di Monza e Brianza questa insolita presenza e sul posto è arrivata Federica, una delle operatrici, che con l’aiuto di alcuni ragazzi presenti è riuscita a estrarre il biacco dal motore mettendolo in sicurezza. “Portato al rifugio, il serpente è stato curato per una grave ferita all’occhio e vari morsi che aveva sul corpo; non si esclude che, dopo essersi svegliato dal letargo invernale, abbia cercato di predare ma si sia trasformato da predatore a preda di qualche animale. Una volta guarito è stato rimesso in libertà in una zona lontana dagli umani e vicina a fonti d’acqua” spiegano dall’Enpa di Monza e Brianza.

Che cos’è il biacco e perchè non è pericoloso

Il suo nome scientifico è Hierophis viridiflavus, ed è conosciuto anche come colubro verdegiallo. È una specie abbastanza comune in tutta Europa e anche in Italia, e può arrivare a una lunghezza di 120-140 centimetri. Non è un serpente velenoso e, se disturbato, preferisce la fuga, mentre se si cerca di prenderlo può reagire vigorosamente, alzandosi minaccioso. È comunque un animale innocuo utilissimo all’ecosistema perché si ciba di roditori e di insetti.

Oltre al biacco, non è raro incontrare nel territorio brianzolo il colubro liscio (Coronella austriaca), la biscia d’acqua (Natrix natrix) e il colubro di Esculapio (Elaphe longissima), chiamato anche saettone, tutte specie non velenose, anche se spesso, purtroppo, la paura ancestrale dell’uomo verso questi animali spinge alla loro ingiustificata uccisione.