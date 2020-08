Cornate d'Adda, scoperta serra di marijuana in cascina: arrestato 65enne

Una serra di marijuana in una cascina di Cornate d'Adda. E oltre alle piante altra marijuana, cocaina e dell'hashish nascoste in casa. Un uomo di 65 anni, D.M., residente a Cornate, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Vimercate con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 65enne, titolare di una cascina in via Dante e con precedenti specifici connessi allo spaccio alle spalle, secondo quanto scoperto dai militari dell'Arma, aveva messo in piedi una coltivazione artigianale di droga con 19 piante messe a dimora. Tra il cascinale e l'abitazione - in via Leopardi - poi sono stati trovati anche 39 grammi di cocaina, 330 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish insieme a materiale per il confezionamento e per la pesatura delle dosi. All'uomo sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti ritenuti provento dell'illecita attività. Dopo la convalida dell'arresto per il 65enne sono stati disposti i domiciliari in attesa del processo.