La mega serra per coltivare marijuana alle porte di Monza

Un vero e proprio laboratorio clandestino per la produzione di marijuana. Lo hanno scoperto i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano a Cologno Monzese. Per questo motivo sono stati arrestati due uomini e sequestrati 4,5 chili di marijuana, oltre a 640 piantine.

L'attività di polizia giudiziaria antidroga ha permesso di individuare, nella zona industriale di Cologno, una serra dove venivano abilmente coltivati ingenti quantitativi di droga da parte di due arrestati. L'accesso effettuato nell'opificio, nel corso del quale sono state impiegate unità cinofile antidroga ed a cui hanno partecipato i baschi verdi delle fiamme gialle in supporto dei militari del Gruppo Sesto San Giovanni, ha consentito di trovare 640 piante di marijuana, 4,5 chili d'erba pronta per la vendita, e circa 6 grammi di cocaina.

All'interno della struttura è stato individuato un moderno impianto di coltivazione della sostanza stupefacente, dotato di un sistema di illuminazione (peraltro generato da un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica), aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l'impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura. I due responsabili sono stati arrestati, in flagranza, e denunziati per il furto aggravato di energia elettrica. Sono stati portati presso la casa circondariale di Monza e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per la convalida dell'arresto. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire l'illecita filiera e individuare i collegamenti tra i vari soggetti coinvolti.