Dall'appartamento inagibile nelle case comunali spunta una serra di marijuana: la scoperta

In via Hugo a Seregno sono intervenuti gli agenti della polizia locale

Nove piante di canapa indiana e una mini serra "stupefacente". Questa la scoperta che nel pomeriggio di venerdì hanno fatto a Seregno gli agenti della polizia locale. All'interno di un'abitazione non completamente agibile, in un complesso di propriietà comunale in via Hugo, sono state sequestrate nove piante di canapa indiana oltre sementi, una piccola serra e materiale per la coltivazione delle piante di marijuana.

Il sequestro e i controlli sono scattati in seguito a una segnalazione pervenuta al comando di polizia locale e le indigaini per risalire agli autori sono ancora in corso: oltre alla coltivazione della sostanza stupefacente i responsabili dovranno anche rispondere di invasione di edificio.

Il sindaco Alberto Rossi, l’assessore alla sicurezza William Viganò e il comandante Maurizio Zorzetto hanno espresso un sincero plauso agli agenti intervenuti, riconoscendone la determinazione e la capacità di gestione dell'intervento in un contesto non semplice.