I germogli stesi a essiccare con le mollette e in casa serra abusiva di droga: arrestato 44enne

Alle pareti le fotografie di famiglia appese al muro e dentro una delle stanze di casa oltre trenta piante di marijuana, lampade solari e aspiratori. Tutto l'occorrente per una serra abusiva per la coltivazione di droga con i libri messi sotto i vasi per sostenere le piante e la luce giusta per riscaldare l'ambiente e consentire ai germogli di crescere.

Accortezze minuziose che però non sono bastate ad allontanare i sospetti e venerdì mattina in quell'abitazione divenuta anche una fabbrica "stupefacente" sono arrivati i carabinieri, in seguito a una segnalazione giunta dai vicini insospettiti dallo strano odore proveniente dall'appartamento. A Vimercate è finito in manette un uomo di 44 anni, con precedenti. Un lavoro come addetto alle pulizie e un hobby forse ancora più redditizio.

FOTO - Lo stendino con i germogli a essiccare

La droga nell'armadio sopra ai vestiti e sullo stendino

Nell'abitazione i carabinieri hanno trovato trentatré piante di marijuana alte circa mezzo metro, tutte disposte in vasi all'interno di una serra artigianale. Ma la droga era nascosta ovunque in casa: nella camera da letto, aprendo l'armadio i militari insieme ai vestiti ordinatamente riposti in un ripiano si sono trovati altri germogli verdi. E sullo stendino aperto nella stanza nessun capo ad asciugare ma rametti appesi per le mollette ai fili e messi ad essiccare vicino al termosifone. Ovunque un forte odore di droga che ha tradito il "produttore".

Oltre duecento poi le infiorescenze già essiccate riposte in barattoli di vetro e pronte probabilmente per essere vendute. In casa è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi di droga. Per il 44enne è scattato l'arresto.

FOTO - La mini-serra nell'armadio