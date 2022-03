Sorpreso a fare sesso con un uomo in auto in pieno giorno, insulta e minaccia i carabinieri

Appartati, in auto, in pieno giorno, in strada, a fare sesso. Così i carabinieri della stazione di Giussano lunedì pomeriggio hanno sorpreso due uomini durante un controllo stradale, passando per le vie di Briosco. E dentro quel Suv a bordo strada hanno notato due persone che, incuranti dei passanti, stavano consumando un rapporto sessuale.

I militari hanno fatto rivestire i due - un 48enne di Lecco e un 63enne di Sondrio, venuto dalla Valchiavenna proprio per quell’incontro pomeridiano - e alla coppia è stato contestato l'articolo - depenalizzato - relativo agli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) che comporta una multa di 3.333 euro.

Durante il controllo e gli accertamenti però uno dei due - il 48enne - ha cominciato ad agitarsi e a minacciare e insultare i militari dell'Arma, E così per l'uomo - che ha già precedenti per reati contro la persona, guida senza patente e inosservanza degli ordini dell’autorità, oltraggio e resistenza - è scattata anche una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale.