I ragazzini sorpresi a fare sesso di giorno in villa e denunciati

Sesso in pieno giorno, in pubblico, sulle scale di villa Cusani a Carate Brianza, nel parco pubblico. E due denunce. Nei guai sono finiti due minorenni - un ragazzo e una ragazza di 17 anni - che sono stati sorpresi a consumare un rapporto sessuale e ora sono accusati di atti osceni in luogo pubblico.

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì quando la coppietta - lui di Carate Brianza e lei di Cesano Maderno - è stata immortalata dalle telecamere posizionate a ridosso di villa Cusani mentre erano in intimità. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale di Carate che ha sorpreso i due giovani ancora nell'area della villa seicentesca, quando ormai si stavano già rivestendo. Le riprese delle videocamere di sicurezza hanno confermato quanto era avvenuto poco prima. E per i due ragazzi è scattata la denuncia.

L'episodio è avvenuto tra le 16 e le 16.30, in un orario in cui l'area verde intorno alla storica dimora brianzola sede anche della biblioteca e di alcune associazioni, è frequentata da bambini, nonni e famiglie. I due ragazzi sono stati sorpresi nell'area delle scale esterne che conducono al primo piano dell'edificio, oltre l'androne. I due minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori che sono stati convocati in comando e informati dei fatti.

Vandalismi e degrado, le telecamere in villa

La storica dimora secentesca era stata già in passato bersaglio di atti vandalici ed episodi di degrado e per questo motivo erano state posizionate le telecamere e l'area viene ormai presidiata costantemente dagli agenti. "L'amministrazione comunale ha installato gli occhi elettronici e aumentato il monitoraggio dell'area perchè già in passato abbiamo ravvisato fenomeni di inciviltà con vandalismi, sassi lanciati contro le finestre e rifiuti abbandonati sulle scale. Ultimamente nella zona era stata anche segnalata la presenza di ragazzini che utilizzavano l'area per alcuni incontri con possibili atti sessuali come suggerito dalla tipologia di rifiuti abbandonati" ha spiegato il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian.

E i controlli nell'area sono stati intensificati anche attraverso una visione in presa diretta delle immagini delle telecamere che venerdì hanno rivelato la presenza dei minorenni in atteggiamenti intimi. Così sul posto è immediatamente intervenuta la pattuglia.

"Tutte le telecamere presenti sul territorio comunale prima non erano funzionanti e come amministrazione comunale abbiamo stanziato circa 45mila all'anno per prevedere la totale sostituizione degli impianti, iniziando dai varchi di accesso alla città fino ai luoghi sensibili" ha aggiunto. "Stiamo cercando di estenedere la videosorveglianza a tutto il territorio comunale: abbiamo anche partecipato a un bando finanziato da Regione Lombardia per incrementare la videosorveglianza nel parco ed estenderla anche alle aree verdi e non solo a ridosso di villa Cusani" ha concluso Veggian.