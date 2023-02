Notti insonni, spaccio e sesso sotto le finestre: ecco cosa succede in centro

"Altro che via Bergamo: qui in centro soprattutto nel fine settimana non si vive più. La situazione sta peggiorando e a chi dice che si vuole riportare la vita in centro a Monza suggerisco di venire a casa mia. Malgrado i doppi vetri non si dorme: non solo schiamazzi, musica a tutto volume, ma anche spaccio e sesso sotto le finestre". Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da un residente di piazza San Paolo. La centralissima piazza monzese e le limitrofe vie Zucchi, Penati e Longhi si sono trasformate nella nuova zona della malamovida monzese. Un problema annoso, già denunciato anni fa con petizioni ed esposti da parte dei residenti che, in parte, erano riusciti a risolvere il problema. Che, però, adesso è ritornato. Il residente chiede l'anonimato. "Le minacce sono all'ordine del giorno - racconta -. Anche nei giorni scorsi un amico che la sera passava lungo le vie con il cane e che aveva invitato i ragazzi ad abbassare i toni è stato minacciato".

La situazione è già stata denunciata in comune ed è nota anche alle forze dell'ordine. "Il problema inizia in via Longhi e arriva fino in piazza San Paolo - prosegue -. C'è un via vai di ragazzi dediti alla droga. Un passaggio continuo di giovani, che probabilmente non vivono neppure a Monza, che con il capo coperto dal cappuccio della felpa vanno avanti e indietro probabilmente intenti nei loro traffici illeciti. Poche settimane fa era stata organizzata anche una festa abusiva subito fermata dalle forze dell'ordine". Il problema è su più fronti. Accanto al dramma dello spaccio c'è quello dell'alcol. "I ragazzi acquistano gli alcolici e arrivano in piazza e nella via con nei sacchetti le bottiglie - prosegue -. Si ubriacano, fanno sesso in mezzo alla strada, lasciano le bottiglie ovunque". Il problema poi è in piazza. "Musica a tutto volume anche al di fuori dei locali, con l'arrivo di clientela tutt’altro che tranquilla. Ormai la piazza non è più il ritrovo delle famiglie e dei bambini, come succedeva un tempo. Qui non si vive e non si dorme più. Neppure se si indossano i tappi. Anzi c'è meno confusione durante le serate estive in riviera romagnola che in piazza San Paolo e zone limitrofe nel resto dell'anno". Il monzese chiede un intervento da parte dell'amministrazione, ma anche un maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine.