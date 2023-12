Ragazzo in monopattino investito all'incrocio: è grave

Grave incidente alle porte di Monza nella giornata del 26 dicembre. Un ragazzo di 25 anni è stato investito in viale Gramsci, all’altezza del civico 185, a Sesto San Giovanni, a pochi passi dalla Galleria Campari.

Lo scontro, come riferisce MilanoToday, è avvenuto poco prima delle 17. Secondo quanto riferito dalla polizia locale intervenuta sul posto, la vittima viaggiava a bordo di un monopattino quando ha attraversato l'incrocio probabilmente con il semaforo rosso. Un'auto con a bordo un 58enne, che viaggiava nella direzione perpendicolare, non avrebbe fatto in tempo a frenare.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e un’auto medica. Il giovane è stato trasportato con urgenza e in codice rosso al Niguarda di Milano. La polizia locale di Sesto San Giovanni si sta occupando dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.