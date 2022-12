Seveso, scarcerato dopo 6 ore l'aggressore, 20 giorni di prognosi al carabiniere ferito

L'episodio è avvenuto lo scorso giovedì 15 dicembre in mattinata a Seveso. Le persone si sono spaventate per le urla e lo scompiglio creatosi in strada, in zona Barruccana. In via Trento e Trieste, pochi minuti prima delle 9 infatti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Meda, allertati da alcuni residenti che avevano segnalato la presenza di un uomo che pareva oltremodo agitato, destando preoccupazione.

Quando l'uomo - 39 anni - ha visto i carabinieri però si sarebbe diretto all'interno di un bar per sottrarsi ai militari e, una volta raggiunto, avrebbe perso il controllo. Attimi di follia in cui il 39enne avrebbe dato in escandescenze e aggredito anche alcuni carabinieri.

L'aggressore, un 39enne ghanese è stato scarcerato dalla cella della caserma dopo poche ore (sei per l'esattezza) poichè il pubblico ministero ha disposto la sua liberazione. I quattro militari intervenuti, di cui tre di giovane età, hanno avuto dai 5 ai 20 giorni di prognosi per le ferite riportate.