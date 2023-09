Anziano si perde durante la festa cittadina, la polizia lo soccorre

Si è perso mentre girava fra le vie del centro storico dove si stava svolgendo la festa cittadina.

E' accaduto a Seveso, dove una folla di persona è accorsa per la Notte Bianca. Protagonista un anziano di Cesano Maderno, ritrovatosi solo e confuso in mezzo alla calca di persone. L'uomo, infatti, a causa di una forma di amnesia non riusciva più a trovare la strada per fare ritorno a casa.

A giungere in suo soccorso sono stati , fortunatamente, gli uomini della polizia locale. Che lo hanno notato e lo hanno avvicinato, rassicurandolo. E sono riusciti a farlo tornare nella sua abitazione grazie a una serie di controlli incrociati delle Forze dell'Ordine che hanno portato a reperire un suo famigliare. Che lo ha così successivamente preso in carico.

Un intervento, quello della polizia locale, che ha evitato conseguenze ben più gravi per l'anziano signore.