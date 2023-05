Perché un elicottero sta sorvolando il bosco brianzolo

Un dispiegamento di uomini e mezzi a Seveso, nei pressi del Bosco delle Querce. Ma, fortunatamente, questa volta non per un fatto di cronaca.

Dalle 11 di domenica 28 maggio fino alle 18 a Seveso al Bosco delle Querce si terrà l’Unione fa la forza, un’iniziativa promossa dalla Croce Bianca Milano sezione Seveso in collaborazione con Bcc Barlassina, con il patrocinio della provincia di Monza e Brianza e dei comuni di Seveso di Barlassina. Un dispiegamento di uomini e mezzi di soccorso impegnati nella grande area verde cittadina.

Una dimostrazione, ma anche un’occasione per incontrare la popolazione, per parlare di sicurezza, per conoscere l’impegno e lavoro che quotidianamente sul territorio svolgono le forze dell’ordine. Intorno alle 11.30 l'elicottero della guardia di finanza ha sorvolato l'area. Sul posto anche carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza con le unità cinofile, polizia locale, vigili del fuoco, volontari del soccorso sanitario. Impegnati, non solo a incontrare i cittadini, ma anche in simulazioni di intervento congiunte nell’ambito delle chiamate al numero unico di emergenza 112: dagli agenti della polizia scientifica ai carabinieri artificieri, alla protezione civile. Per i più piccoli è previsto anche il percorso a tema curato dai vigili del fuoco e al termine della giornata è prevista la simulazione di un incidente stradale.