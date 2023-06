La maxi discarica abusiva con oltre 200 divani scoperta grazie ai droni

Aveva abbandonato circa 200 divani ormai vecchi e rotti. Grazie ai droni messi a disposizione dai colleghi del comando di Meda, gli agenti della polizia locale di Seveso sono riusciti a intercettare quella grande area – di circa 200 mq – dove qualcuno aveva abbandonato oltre 200 vecchi divani accatastati l’uno contro l’altro.

Gli uomini del comandante Roberto Curati si sono trovati di fronte a quello che si definisce un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e per quanto riguarda la normativa in materia di tutela ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 è stato avviato il procedimento sanzionatorio previsto all’art. 318 bis, per il ripristino asseverato, per cui è stato coinvolto anche il personale della polizia provinciale. È stato individuato anche chi aveva abbandonato quelle carcasse: a lui toccherà pagare un’ammenda di 6.500 euro. Inoltre, entro 15 giorni dalla notifica dell’atto dovrà provvedere allo sgombero completo della discarica e a porre in essere tutte le azioni volte ad eliminare le irregolarità esistenti, e qualsiasi situazione che possa agevolare la proliferazione di ratti o altri animali. Dall’inizio dell’anno la polizia locale di Seveso, anche grazie all’ausilio del vigile ecologico introdotto lo scorso ottobre grazie alla collaborazione di Gelsia, è riuscita a sanzionare oltre 70 persone per l’abbandono dei rifiuti.

“Questa amministrazione dimostra ogni giorno che la politica per la tutela dell’ambiente non è soltanto uno slogan, ma un principio cardine sul quale investire risorse umane ed economiche – commenta il sindaco Alessia Borroni -. L’importante intervento della nostra polizia locale sulla discarica abusiva e il monitoraggio continuo sull’abbandono dei rifiuti sono una chiara dimostrazione di quanto ci sia attenzione verso la sicurezza e la salute dei cittadini, oltre alla tutela dell’ambiente; tutto questo grazie sia al buon utilizzo degli strumenti, che la tecnologia ci mette a disposizione, sia allo spirito collaborativo tra le amministrazioni”.