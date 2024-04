Imbrattata di escrementi l'edicola sacra della Madonna

La vetrata che protegge la statua della Madonna è stata imbrattata di escrementi. Un atto deplorevole quello compiuto a Seveso nella giornata di domenica 28 aprile. A denunciarlo con un post sui social è lo stesso sindaco Alessia Borroni: la vetrata dell'edicola sacra di via Cacciatori delle Alpi dove c'è la statua della Madonna è stata imbrattata. "Non si tratta di terra, ma di escrementi" riferisce il primo cittadino alla redazione di MonzaToday.

"Sono senza parole - scrive Borroni su Facebook, postando l'immagine dell'edicola che è stata tempestivamente ripulita da alciìuni volontari -. ù Chi ha fatto questo scempio alla Regina della Pace (non è terra) si vergogni. Chiunque tu sia hai toccato il fondo. Agiremo il prima possibile per beccarti.

Puoi essere ateo, credere in chi vuoi ma non toccare la nostra cristianità. Vergogna Grazie alle persone che con gran cuore cristiano hanno già pulito".

Borroni ha precisato a MonzaToday che le indagini sono già state avviate.