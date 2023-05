Invia le foto dei rapporti sessuali con la ex moglie al nuovo compagno della donna

Non si era mai rassegnato alla fine di quel rapporto. Oltre ai pedinamenti, alle minacce e alle frasi ingiuriose contro la ex moglie e contro il nuovo compagno l’uomo avrebbe anche inviato al nuovo fidanzato della donna foto dei rapporti sessuali di lui con la sua ex moglie. Adesso per l'uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla donna emesso dal gip di Monza su proposta della Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo.

Protagonista della vicenda un uomo di 51 anni originario di Mariano Comense che è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Seveso che hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip. L’uomo è imputato dei reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nei confronti della ex moglie, una donna di 48 anni. I reati commessi dal 2020 ad oggi sono aggravati dall’essere stati compiuti in presenza delle figlie della donna che all’epoca dei fatti erano entrambe minorenni.

L’uomo, mai rassegnato alla fine della relazione con la ex moglie e al fatto che la donna avesse cominciato a frequentare un'altra persona, avrebbe attuato una serie crescente di condotte minacciose e moleste: appostamenti, pedinamenti, frasi ingiuriose e minatorie, dirette anche nei confronti del nuovo compagno della ex, oltre a minacce che avrebbero costretto la donna a non procedere alla separazione giudiziale. Una situazione che avrebbe trasformato la vita della 48enne in un incubo con ansia, paura, e i continui cambiamenti di abitudini della propria vita per evitare di incontrare l’uomo. Il 51enne avrebbe inviato al nuovo compagno della donna anche alcune vecchie fotografie scattate di nascosto e che lo ritraevano mentre aveva un rapporto sessuale con la ex.

Il gip ha emesso nei confronti del 51enne la misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie, prescrivendo di tenere una distanza di almeno 300 metri dalla donna con divieto di comunicare con qualsivoglia mezzo di comunicazione, informatico, telefonico, telematico, oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi che la donna frequenta.