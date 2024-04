Paura in falegnameria: si incendia un macchinario, un uomo trasportato in ospedale

Paura in una falegnameria di Seveso: un macchinario, per motivi ancora al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, ha preso fuoco. Il fatto è avvenuto oggi, martedì 2 aprile, intorno alle 13 in una ditta di via Vignone.

Secondo quanto riferito dai pompieri un macchinario per la lavorazione del legno, all'interno della falegnameria, avrebbe preso fuoco. Sul posto sono giunti l’autopompa da Seregno e il carro soccorso da Desio. Fortunatamente le fiamme sono state spente rapidamente, senza ampliarsi al resto dell'azienda..

Un ragazzo di 18 anni è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso.