Nuova vita per lo specchio d'acqua nel parco regionale

Progetto completato e nuova vita per il laghetto del Bosco delle querce. Sono stati ultimati in queste ore gli interventi di riqualificazione dello specchio d'acqua che sorge proprio a fianco del centro visite di via Ada Negri. Il bacino è stato quasi completamente svuotato con particolare attenzione alla fauna presente, ripulito, sono stati sostituiti la pompa di riciclaggio dell'acqua, il filtro ed effettuata una implementazione con un filtro supplementare su impianto. Seguirà poi a cadenza quindicinale una serie di interventi manutentivi. In occasione dei lavori si è anche proceduto alla manutenzione del verde che circonda il perimetro del bacino.

Intevento al laghetto dell'area verde

"Desidero ringraziare l'ufficio ecologia e tutti coloro che si stanno prodigando per far rinascere e far ritornare puliti e vivibili il laghetto e l'area di vegetazione che lo circonda, una porzione di Bosco delle querce molto significativa. Si sta lavorando anche affinché si ricrei l'habitat ideale perché possa ripopolarsi di piccoli anfibi e per questo chiediamo ai cittadini attenzione e cura evitando quindi di inserire pesci, tartarughe o qualsiasi altro animale che ne alteri gli equilibri" ha commentato il sindaco Alessia Borroni che tra le sue deleghe detiene anche quelle all'ecologia, ambiente e Bosco delle querce.