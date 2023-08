Seveso e Lambro osservati speciali: rischio esondazione

Ancora pioggia e ancora allerta meteo in Brianza e in Lombardia per tutta la giornata di oggi (seguirà aggiornamento della Protezione civile). La Brianza è stata colpita da precipitazioni intense con raffiche di vento molto forti ma di breve duranta. A Milano le cose sono andate decisamente peggio: sono oltre trecento le richieste di soccorso per allagamenti, tagli pianta e rimozione di manufatti pericolanti. I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre.

Per la giornata di oggi sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. E il Comune di Milano raccomanda la massima attenzione.

Anche a Monza il Comune ieri alle 16.30 ha disposto la chiusura del Parco, dei giardini e dei cimiteri.