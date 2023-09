Vendeva in strada senza permesso: multato per 3mila euro

Vendeva abusivamente per strada ma è stato multato.

È successo in Brianza, a Seveso, nel corso della Notte Bianca di ieri, 9 settembre, che ha visto le vie del centro storico animarsi di migliaia di persone. Durante i controlli effettuati durante l’evento, la polizia locale ha infatti scoperto un venditore abusivo che esponeva la sua merce senza la necessaria autorizzazione. Per questo comportamento è stato sanzionato con una multa di 3 mila euro e il sequestro della merce.

Durante l'evento, dalle 18 in poi, per garantire la sicurezza nelle strade è stato impegnato tutto il personale in servizio della polizia locale sevesina; oltre a 10 operatori della Protezione Civile a supporto. Presente anche una pattuglia dei carabinieri.