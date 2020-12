Seveso, si accorge di un ladro in casa e poco dopo muore per un malore

Si è accasciato al suolo all'improvviso proprio mentre stava raccontando ai vicini di aver intravisto una sagoma che scappava via dal tetto di casa sua, forse un ladro. E poco dopo è morto in ospedale a Desio.

E' successo nella serata di domenica 13 dicembre a Seveso, in via Sabotino dove intorno alle 21.30 sono intervenuti i carabinieri insieme ai mezzi di emergenza del 118 a causa di un malore improvviso che ha colto in strada, davanti all'ingresso della sua abitazione, un uomi di 71 anni. Trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Desio, il pensionato è morto poco dopo.

Secondo quanto ricostruito, poco prima del dramma l'uomo - che si trovava a casa con la moglie uno dei figli - avrebbe avuto il sospetto che in casa ci fosse qualcuno e sarebbe quindi salito al primo piano dell'abitazione e poi a quello superiore. Proprio qui avrebbe visto - o forse gli sarebbe sembravo di aver scorto - la sagoma di un uomo sul tetto.

Poi sarebbe sceso in strada, forse con l'intento di inseguire il presunto malvivente e raggiungerlo. E il racconto di quanto appena successo ad alcuni vicini di casa che però non sarebbe riuscito a terminare proprio perchè all'improvviso si sarebbe accasciato a terra e avrebbe accusato il malore fatale.