La Giunta premia la Protezione civile con il Sampietrino d'oro 2021

La benemerenza assegnata dal Comune di Seveso ai suoi volontari per il servizio svolto durante la pandemia

Il Sampietrino d’oro 2021 andrà al Gruppo comunale di Protezione civile guidato da Giuseppe Caputo. La Giunta comunale di Seveso ha assegnato la più importante onorificenza cittadina ai volontari della Protezione civile sevesina per il prezioso servizio svolto durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Un “segno di riconoscenza della comunità sevesina per l’encomiabile attività svolta in tanti anni di impegno – si legge nella motivazione della Giunta guidata dal sindaco Luca Allievi - e per l’indispensabile presenza a supporto delle necessità della cittadinanza e dell’Amministrazione Comunale durante il lockdown 2020 causato dalla pandemia da Covid-19 e durante tutte le sue fasi”.

La cerimonia si svolgerà il 2 maggio nel Santuario di San Pietro Martire al termine della messa di Calendimaggio. “È un vero piacere poter conferire il Sampietrino d’Oro 2021 al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Seveso – commenta il primo cittadino - La Giunta ha voluto premiare con la massima onorificenza del Comune di Seveso il lavoro di tante ragazze e ragazzi che negli ultimi diciotto anni hanno servito in maniera silenziosa la nostra comunità. Questa loro attività è diventata evidente a tutti con l’inizio della pandemia da Covid-19 e i difficili momenti del primo, pesante, ‘lockdown’ dell’anno scorso. In quel momento ognuno di noi ha potuto toccare con mano cosa significa essere o non essere preparati ad una emergenza”.