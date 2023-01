Sbattono contro il muro una signora di 74 anni per rubarle il cellulare: lei reagisce e li fa arrestare

Nessuna pietà, nemmeno per una signora di 74 anni inerme che però ha avuto il coraggio e la prontezza di reagire ai malviventi che solo pochi istanti prima l'avevano letteralmente sbattuta con grande violenza contro un muro per rubarle il cellulare. È successo ieri mattina 13 gennaio a Seveso.

Un 27enne tunisino accompagnato da un connazionale di 19 anni, ha avvicinato una donna di 74anni che stava entrando in un’agenzia assicurativa. Dopo averla spinta violentemente contro un muro i due, con un gesto fulmineo, hanno sottratto alla donna il telefono cellulare senza che la stessa se ne accorgesse. La donna, giratasi verso i due, dopo un primo momento di disorientamento, dopo che i due si erano già allontanati di un centinaio di metri, realizzato che le era stato sottratto il telefono cellulare, li ha inseguiti nella vicina piazza XXV aprile e, una volta individuati, ha chiesto aiuto a dei passanti per bloccarli ma i due sono riusciti a fuggire.

Sul posto si è immediatamente portata una pattuglia dei carabinieri di Seveso che, appresa la dinamica degli eventi, si è messa sulle tracce dei due tunisini. Dopo un primo vano tentativo di rintraccio nella vicina stazione ferroviaria, i militari si sono portati sullo scalo ferroviario del confinante comune di Cesano Maderno dove sono stati riconosciuti in base alle descrizioni dei testimoni. Sono quindi stati bloccati e portati in caserma per gli accertamenti del caso.

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, i militari hanno denunciato la coppia di tunisini per rapina in concorso. Per il 19enne, risultato irregolare, è avviata la procedura per l’espulsione.

Infine, la donna, nella circostanza illesa, ha potuto riavere il proprio telefono cellulare che è stato recuperato dopo che i due avevano lo avevano abbandonato durante la fuga.