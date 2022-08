Seveso, scoperti nuovi scarichi abusivi: individuato il trasgressore

Non si ferma nemmeno in prossimità del Ferragosto l'operatività della polizia locale di Seveso che ieri, giovedì 11 agosto, in un sopralluogo congiunto con gli uomini di Gelsia ha scoperto più scarichi abusivi di rifiuti in via Eritrea, proprio nei pressi della piattaforma ecologica. Gli agenti hanno individuato in tutto circa 6 sacchi blu e gialli oltre a un quantitativo di materiale ingombrante tra cui vecchie porte di legno e televisori. Sono immediatamente partite le indagini - anche attraverso gli indizi trovati tra il materiale rinvenuto - un trasgressore è già stato individuato e sarà sanzionato secondo quanto prescrive la legge. Ovviamente l'area è stata subito ripulita e bonificata.

"Ringrazio la Polizia Locale e i dipendenti Gelsia per il loro impegno. La dimostrazione che il lavoro di squadra vince sempre, anche in Agosto quando tutti sono in ferie. I furbi non sono e mai saranno accettati sul nostro territorio e la mia Amministrazione non darà tregua a chi non rispetta l'ambiente" dice il Sindaco Alessia Borroni.