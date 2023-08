Allontanato da casa, viveva nel parco: uomo soccorso dalla polizia locale

Aveva trovato "casa" all'interno del Bosco delle Querce perchè una casa vera non ce l'aveva più. Un uomo è stato soccorso e rifocillato dagli agenti della polizia locale all'interno dell'area verde cittadina dove il personale del comando del comune di Seveso era impegnato in una attività di controllo. Le ispezioni alle aree verdi della città infatti per comando della polizia locale, nel periodo estivo alla guida del commissario Antonio Gramegna, non si sono mai fermate.

E venerdì mattina dentro il Bosco delle Querce è stato trovato un clochard. "Grazie alla collaborazione con la polizia locale di Cesano Maderno si è scoperto che si tratta di una persona senza fissa dimora, allontanato dalla famiglia di appartenenza da qualche tempo. Il personale in servizio della polizia locale di Seveso si è immediatamente adoperato per fornirgli cibo e - viste le alte temperature - acqua minerale, offrendogli sostegno morale e provando nel contempo un tentativo di riavvicinamento ai parenti" spiegano in una nota dal municipio di Seveso.

I controlli nei giardini e nei parchi

All'interno di giardini e parchi della città sono impegnati anche in questi giorni di agosto i volontari della protezione civile di Seveso che attuano periodici controlli al fine di prevenire possibili incendi o pericoli per la vegetazione, tipo alberi o rami pericolanti. Non si sono fermati nemmeno i controlli all'interno del Parco Delle Groane. Seveso, infatti, è uno dei 12 enti locali firmatari di un accordo con Regione Lombardia d'intesa con le Prefetture di Milano, Como e Monza Brianza. Sabato 5 agosto le attività di controllo svolte dalle ore 15.00 all'una di notte hanno portato a due sequestri di sostanze stupefacenti (eroina e hashish), una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e alla confisca di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.