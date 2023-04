L'auto usata come ariete per sfondare il muro di casa della ex: arrestato

A bordo della sua auto e in evidente stato di alterazione si è diretto a casa della sua ex e usando la macchina come ariete ha cercato di sfondare il muro dell'abitazione. La donna terrorizzata ha subito telefonato al 112 e sul posto è giunta una gazzella del Radiomobile.

Un fatto che ha dell'incredibile quello accaduto nella fine settimana di Pasqua a Seveso. Intorno alle 23 la donna è stata svegliata dal boato dell'ex compagno che stava cercando si sfondare il muro della sua abitazione con l'auto. La telefonata al 112, l'arrivo dei carabinieri. Alla vista dei militari l'uomo - un 36enne che vive a Barlassina - ha tentato di fuggire. L'uomo, che i militari riferiscono fosse in stato di alterazione psicofisica e continuava a minacciare la sua ex e il nuovo compagno, si è diretto verso l'auto dei carabinieri e ha tentato di aprirla. I militari lo hanno bloccato, riportando lievi ferite.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Seregno fino a ieri mattina, giorno di Pasquetta, quando all’esito dell’udienza di convalida, il 36enne è stato sottoposto all’obbligo di firma al comando stazione di Seveso dove si dovrà presentare tutti i giorni. Intanto sono in corso accertamenti in merito ai rapporti con la sua ex fidanzata.