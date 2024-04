Sgomberato lo spazio comunale occupato abusivamente: all'interno trovato un uomo

Quando gli agenti della polizia locale di Seveso sono arrivati all’alba di ieri, venerdì 5 aprile, all’interno dell’immobile del Comune c’era solo un uomo. Al comando erano giunte diverse segnalazioni di presunta occupazione abusiva. L’uomo – un 48enne originario del Marocco e poi risultato irregolare – non aveva una dimora e aveva scelto l’immobile di via Eritrea come sua casa. Il marocchino è stato condotto al Comando della Compagnia carabinieri di Seregno per la foto segnalazione e poi trasferito in questura a Monza.

Da ulteriori controlli è emerso che sul 48enne pendeva un decreto di espulsione e dalla questura è stata avviata la pratica per il suo trasferimento al Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) per la successiva espulsione e il rimpatrio in Marocco. Oltre a ciò verrà denunciato per il reato di occupazione abusiva di immobili e per inottemperanza all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. L'operazione di ieri mattina si inserisce in una serie di attività di controllo e presidio del territorio finalizzate a garantire la sicurezza e la vivibilità della città. L'immobile sgomberato nei prossimi giorni verrà sistemato e messo in sicurezza.

“Ottimo lavoro e complimenti a tutti gli agenti coinvolti – ha commentato il sindaco Alessia Borroni -. Io e la mia amministrazione siamo orgogliosi e fieri della nostra polizia locale che dimostra con i fatti l’impegno a garantire la sicurezza per tutti i cittadini di Seveso. L’azione di venerdì, che si è conclusa con l’espulsione di un clandestino di nazionalità marocchina, è il risultato di un continuo lavoro che stiamo affrontando in ambito di tutela e sicurezza della città”.

“Alle donne e agli uomini della nostra Polizia Locale che hanno partecipato all’operazione – aggiunge l’assessore alla Sicurezza Marco Mastrandrea - va il mio plauso per l’equilibrio e la grande capacità con cui hanno saputo, ancora una volta, mettere in atto le chiare e continue direttive dell'amministrazione comunale, ovvero ‘sicurezza e legalità’. Con questo ulteriore intervento mandiamo un chiaro messaggio a chi non rispetta le regole, e al tempo stesso un segnale a tutti i cittadini onesti: la legalità è un valore che deve essere costantemente tutelato e riaffermato ogni giorno”.