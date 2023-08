Sorpreso a circolare su una Vespa rubata, bloccato dalla polizia

Da oltre sei mesi circolava indisturbato tra Milano e la Brianza, in sella una vespa rubata. Mentre al proprietario, nel frattempo, era pure arrivata una multa per semaforo rosso.

La genesi della vicenda proprio dopo la segnalazione di un cittadino di Milano, che si è visto notificare un verbale per aver "bruciato" il semaforo rosso in corso Garibaldi, a Seveso. Nonostante il suo veicolo, un motociclo della Piaggio, gli fosse stato rubato già a dicembre 2022. Di lì l'allerta alla polizia locale di Seveso. Che grazie alle immagini della videosorveglianza e ai dispositivi lettura targa, ha potuto ricostruire le abitudini dell'uomo che circolava con il motociclo rubato. Lunedì 8 agosto gli agenti, in servizio presso l'area della stazione ferroviaria di piazza Mazzini, hanno sorpreso il l'uomo in sella alla Vespa.

L'uomo, un cittadino di 56 anni, italiano, residente a Milano e già con precedenti di polizia, ha ammesso i fatti e per tale motivo è stato immediatamente deferito all'autorità giudiziaria. Mentre il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario. A tal proposito, nonostante il periodo estivo, il lavoro del Nucleo operativo esterno della polizia locale sevesina proseguirà in maniera puntuale.