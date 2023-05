Le sfogliatelle che hanno regalato sorrisi e dolcezza a centinaia di senzatetto

Quasi 500 sfogliatelle che hanno regalato un po’ di dolcezza e un sorriso a chi vive ai margini della strada. Una domenica speciale quella vissuta da centinaia di persone senza fissa dimora che vivono a Milano nella zona di Lambrate e di via Corelli. Nella serata di domenica 14 maggio, come sempre, i volontari dell’associaizone Verde Assistenza Villasanta insieme a quelli della Fondazione Cumse hanno effettuato il servizio di distribuzione di cibo. E questa volta c’era anche un dolcetto particolare: quasi 500 sfogliatelle preparate e sfornate dalla pasticceria Cafiero di Brugherio.

Sfogliatelle solidali che il noto pasticcere, napoletano di nascita e brugherese d’adozione, aveva preparato per celebrare la vittoria dello scudetto da parte del "suo" Napoli. Inizialmente l’idea era quella di distruirle gratuitamente a chi passava nel suo negozio ma poi, per motivi di ordine pubblico, ha dovuto archiviare il progetto. Ma non la solidarietà. Così che nel fine settimana c’è stato un grande passaggio di volontari di associazioni del territorio che sono andati nel suo negozio a ritirare le sfogliatelle che poi sono state distribuite ai senzatetto e alle famiglie in difficoltà.

“Un grazie immenso a Cafiero - ha postato sul suo profilo Facebook Andrea Mandelli, presidente di Verde Assistenza Villasanta -. Insieme ai volontari della Fondazione Cumse provvederemo alla distribuzione di queste dolcezze alle persone che vivono nei pressi della stazione di Lambrate, che hanno trasformato i viadotti della Tangenziale in case di fortuna”. Una distruzione avvenuta avvenuta nella serata di domenica che ha fatto nascere un sorriso sul volto di chi le ha ricevute.

Michele Cafiero insieme ad Andrea Mandelli