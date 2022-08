Sfondano la vetrina e uno dei ladri si ferisce: rintracciati grazie alle tracce di sangue

Quelle tracce di sangue lasciate per terra, sui vetri e sulla cassa alla fine li hanno traditi. Permettendo ai carabinieri di arrivare direttamente a loro e di arrestarli in flagranza di reato per furto aggravato. È successo nei giorni scorsi a Muggiò. Due uomini - di 38 e 44 anni di Muggiò - in piena notte armati di un tombino prelevato dalla strada hanno sfondato la vetrina di un ristorante. Sono entrati nel locale e hanno prelevato il registratore di cassa. Un bottino molto misero: nel registratore c'erano solo 60 euro. Nel frattempo sono fuggiti. Ma uno dei due si era ferito con i frammenti della vetrina spaccata lasciando le tracce di sangue.

A dare subito l'allarme una residente svegliata dal gran baccano. La donna ha allertato i carabinieri. Sul posto è giunta subito una pattuglia della sezione Radiomobile di Desio. I militari hanno notato le macchie di sangue lasciate vicino alla vetrata e hanno inziato le ricerche. Poco distante il registratore di cassa con altre macchie ematiche e poco lontano i due muggioresi immediatamente raggiunti dai carabinieri. Uno dei due uomini aveva una ferita vistosa e fresca sul braccio. I due sono stati perquisiti: avevano 60 euro, che poi è risultato essere quanto c'era nella cassa del ristorante.

I due uomini sono stati arrestati, e il ferito soccorso dal personale sanitario. Da ulteriori verifiche è emerso che uno dei due già a maggio ero stato arrestato sempre per un furto in un ristorante della cittadina brianzola. Il giorno dopo il processo al tribunale di Monza. Il giudice ha convalidato l’arresto collocando i due uomini ai domiciliari.