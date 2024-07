Famiglia di 8 persone con bambini occupa una casa: sgombero a Monza

Da qualche giorno avevano occupato una casa vuota, in viale Lombardia. Ma la famiglia - otto persone in totale con figli minori, alcuni con meno di 14 anni - era già stata invitata ad allontanarsi da quella proprietà privata dove erano intervenute le forze dell'ordine.

Giovedì mattina è stato effettuato lo sgombero: in viale Lombardia, all'altezza dell'incrocio con via Vittorio Veneto e via Cavallotti, si sono presentate le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Monza insieme alla polizia locale.

E' stata effettuata, come precisato dagli uffici, "un’attività di bonifica e liberazione di un immobile di viale Lombardia, dove è stato trovato un nucleo familiare di circa 8 persone con minori infra14enni, ai quali èvstato offerto posto in comunità tramite i Servizi Sociali di Monza". La famiglia però, secondo quanto emerso, non avrebbe accettato la sistemazione individuata dagli uffici. L'immobile - che risulta di proprietà privata e non comunale - è stato liberato nella mattinata di giovedì.