Sgomberata l'ex pista da hockey occupata dal centro sociale a Monza

Sgombero in corso. Nell'area dell'ex pista da hockey a ridosso del parco di Monza, in via Boccaccio, occupata qualche giorno fa dal centro sociale, giovedì mattina sono arrivati gli agenti della questura che hanno dato il via alle operazioni di sgombero.

A comunicare quanto accaduto è stata la stessa Foa Boccaccio, attraverso un post sui social in cui menzionando la presenza delle forze dell'ordine. L'area era stata occupata dal centro sociale nella giornata di sabato. A quattro giorni di distanza dall'ingresso in quell'area che i militanti della Foa stavano allestendo per predisporre la "nuova casa" del centro sociale, è arrivato lo sgombero.

“Abbiamo scelto questo spazio nonostante sia in programma la sua demolizione, inserita nel Masterplan della Reggia di Monza e del Parco. Il progetto, reso pubblico lo scorso anno, prevede l’abbattimento e la rinaturalizzazione dell’area dell’ex pista, con tempi che crediamo compatibili con il nostro ‘masterplan’ – avevano spiegato sui social -. Riteniamo superfluo ripetere quanto sia necessario avere uno spazio di libera aggregazione e socialità nella città di Monza, soprattutto per le persone più giovani: vi invitiamo quindi a sostenere la nuova occupazione e a passare per proporre le vostre idee, dato che lo spazio si presta a molteplici utilizzi”.

Da sabato pomeriggio erano ripartite le attività di autogestione e di autorecupero con la serata di musica fino a tardi e la ciclo officina domenica pomeriggio. Tutte le mattine alle 5 appuntamento con la colazione antisgombero. Quella di giovedì mattina però è stata l'ultima. Almeno nella nuova - ormai ex - casa del centro sociale.