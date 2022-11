I senzatetto sono tornati in piazza Cambiaghi: nuovo sgombero

Solo una decina di giorni fa la polizia locale aveva sgomberato piazza Cambiaghi facendo allontanare i senzatetto che - da anni - hanno trasformato i portici della piazza a pochi passi dal Duomo nella loro dimora. Con loro gli assistenti sociali che avevano cercato di intercettare i senzatetto, già noti ai servizi comunali, e avevano tentato di convincerli ad accedere al dormitorio di Spazio 37. Un consiglio che, però, non sarebbe stato preso in considerazione, con il ritorno di alcune persone senza fissa dimora nella centralissima piazza del parcheggio monzese.

Così che gli agenti della polizia locale, insieme a due pattuglie dei carabinieri del Radiomobile di Monza, sono intervenuti per allontanarli. Lo sgombero è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 21 novembre. Come riferiscono con una nota ufficiale dal comune di Monza l'intervento è partito da una segnalazione di un dipendente dell'Impresa Sangalli impegnato nella pulizia della piazza. Sotto i portici c'erano alcune persone senza fissa dimore che dormivano.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che di cinque persone tre erano italiani (tra cui anche una donna) e due cittadini stranieri (uno originario del Marocco e l'altro originario dell'Egitto). Ai quattro uomini è stata contestata la violazione all’articolo 5 del Regolamento di polizia urbana a tutela del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici. Per loro è scattato l'ordine di allontanamento. Dalle verifiche dei militari dell'Arma, inoltre, è emerso che l'uomo di origine egiziana era già destinatario di un ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri.

La donna, invece, risultava già destinataria di un divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) che era stato emesso dal questore di Monza e che le impediva l'accesso in piazza Cambiaghi e nelle vie limitrofe. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà.