Sgombero nell'edificio abbandonato vicino alla stazione: denunciato un uomo

Un edificio in disuso sgomberato e un fermo. Operazione della polizia locale di Seregno all'alba di giovedì quando il Nucleo di Sicurezza Urbana è intervenuto all'interno di uno stabile in disuso situato nei pressi della stazione dove da qualche tempo erano stati notati alcuni movimenti sospetti. E a denunciare la sospetta presenza di estranei e frequentatori era stato lo stesso proprietario. Così all'alba è scattata l'operazione di sgombero.

All'interno dello stabile è stato rintracciato un 45enne di origine egiziana con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e già noto alle forze dell'ordine per altri episodi tra cui furti e incendi dolosi con la pericolosa accensione nelle ore notturne nei parchi di fuochi. E' stato accompagnato in comando per le operazioni di identificazione e poi in questura per gli accertamenti. E' stato denunciato per la violazione della normativa sull'immigrazione e per invasione di edifici privati. Per il 45enne il questore di Monza ha avviato anche le partiche per l'espulsione considerata la "pericolosità sociale" del soggetto, specificano dal comando di polizia locale guidato dal comandante Giovanni Dongiovanni.

"Il corpo è costantemente impegnato nel monitoraggio delle aree dismesse e nella loro bonifica per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana della città" ha concluso Dongiovanni.