Siringhe, escrementi e droga: gli ex ambulatori del vecchio ospedale tra degrado e paura

Sul pavimento, in un locale interrato, una distesa di siringhe usate e gettate via. Nelle stanze degli ambulatori dismessi e abbandonati da anni dove un tempo sorgeva il padiglione dell'oculistica invece materassi, resti di cibo consumato e ormai avariato, escrementi, bottiglie, vestiti e rifiuti. Montagne di spazzatura accumulata tra i giacigli. A entrare nei locali del complesso del vecchio San Gerardo martedì mattina sono stati gli agenti della questura che, su disposizione del questore della provincia Marco Odorisio, hanno effettuato un controllo con il personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volanti, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della polizia locale.

Le forze dell'ordine hanno ispezionato il complesso del Poliambulatorio dell'Ospedale San Gerardo Vecchio, in via Solferino, dopo le segnalazioni dei residenti che lamentavano come i padiglioni degli stabili, da anni dismessi e in condizioni di grave abbandono, fossero divenuti luogo di aggregazione, soprattutto notturna, di persone spesso senza fissa dimora che allestivano giacigli di fortuna all'interno delle stanze.

Il sopralluogo è stato effettuato in collaborazione con il personale della della ditta “Impresa Sangalli”, rappresentanti del Poliambulatorio, dell’ASST Monza – Ospedale San Gerardo e della società di vigilanza privata ITALPOL. E' bastato entrare nell'area dei padiglioni C - da cui è cominciato il giro di perlustrazione - per rendersi conto del grave stato di abbandono dell'area: "dall’odore acre, dall’ingente mole di immondizia, scarti alimentari, escrementi, bottiglie rotte, suppellettili abbandonati, capi d’abbigliamento e altri oggetti, quali materassi e cuscini adagiati sul pavimento, idonei a evidenziare la presenza di insediamenti" specificano dalla questura.

All'interno delle stanze sono stati sorpresi a dormire su materassi adagiati a terra due 18enni di origine marocchina, senza documenti al seguito. Vicino ai giacigli, tra rifiuti ed escrementi, è stato trovato un involucro con all'interno 3,4 grammi di hahsish che è stato sequestrato. Dagli accertamenti effettuati in questura è emerso che uno dei due ragazzi fosse gravato da precedenti per ricettazione e lesioni personali e in possesso di permesso di soggiorno mentre l’altro, in quanto irregolare sul territorio nazionale, è affidato all'Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi. L'area è stata messa in sicurezza e bonificata con la chiusura delle possibili entrate abusive alla struttura.