Blitz della polizia all’ex Macello: sgombero, denunce e bici rubate

Un nuovo blitz in un’area abbandonata di Monza, cinque biciclette rubate recuperate e quattro denunce. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica del comando di polizia locale cittadino martedì mattina hanno effettuato un intervento nell’area dell’ex Macello in via Procaccini. All’interno sono stati sorpresi quattro cittadini stranieri, tutti di nazionalità marocchina, tra i 19 e i 22 anni.

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine stavano ancora dormendo e alla vista degli agenti non hanno reagito bene, opponendo resistenza. Tutti privi di documenti, sono stati accompagnati in comando con il supporto di una volante della polizia di Stato. Dagli accertamenti è emerso che solo uno dei quattro fermati fosse in regola con il permesso di soggiorno, mentre gli altri tre avevano già ricevuto provvedimenti di espulsione. I quattro sono stati denunciati per le violazioni al testo unico sull’immigrazione e per l’invasione di edifici pubblici. L’intervento, inoltre, ha poi permesso di recuperare cinque biciclette, probabilmente rubate, che saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Monza “Bici e oggetti ritrovati” per permettere agli eventuali proprietari di identificarle e tornarne in possesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’area dell’ex macello è sotto la nostra attenzione da giugno. Abbiamo fatto diversi interventi e identificato e denunciato altri due soggetti, senza fissa dimora. Chi pensa di poter occupare impunemente aree pubbliche o private in stato di abbandono – conclude l’Assessore – fa male i suoi conti. La Polizia Locale è impegnata ogni giorno a riportare la legalità e a contenere le sacche di degrado urbano. Ma non basta. Adesso mi auguro che gli occupanti abusivi marocchini – già destinatari di provvedimenti di espulsione – siano rimandati nel loro Paese. Perché, altrimenti, entro qualche giorno li ritroveremo ancora lì”. Nelle prossime settimane il comune si occuperà della messa in sicurezza con la chiusura di tutti i varchi della recinzione per impedire nuovi ingressi da parte di persone non autorizzate.