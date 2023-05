Si fa ospitare da un amico (ai domiciliari) e trasforma casa in una centrale dell'eroina

Si era fatto ospitare a casa di un amico agli arresti domiciliari. E qui aveva allestito la centrale della droga. Ma è stato proprio un controllo effettuato dai carabinieri nell'abitazione per verificare la presenza in casa del proprietario dell'immobile sottoposto alla misura cautelare che ha incastrato il 27enne. L'uomo, cittadino magrebino con diversi precedenti alle spalle per spaccio di droga all’interno del Parco delle Groane, è stato arrestato a Cesano Maderno dopo essere stato sorpreso con 22 grammi di eroina.

I carabinieri, durante un controllo nell'abitazione, insospettiti dalla luce accesa nel bagno, hanno notato in casa la presenza del 27enne che era intento a disfarsi della droga dopo aver ricevuto la visita "indesiderata". I militari hanno recuperato 22 grammi di eroina, il materiale per il confezionamento delle “dosi” e anche alcuni taccuini dove era annotata la contabilità dello “spaccio” e la somma in contanti di euro 2.300 euro. Per il 27enne sono scattate le manette.