Sotto effetto di cocaina si lancia sotto le auto e prova a tagliarsi la gola: 27enne denunciato

Un uomo a terra, privo di sensi, in strada, in stato di incoscienza. Questa la segnalazione che nella nottata di domenica è giunta alla centrale operativa della polizia locale di Monza che intorno alle tre è intervenuta nei pressi del centro sportivo Nei. Alla vista degli agenti però l'uomo, un 27enne di origine marocchina - che effettivamente era sdraiato a terra - si è alzato di scatto e ha iniziato a correre, per scappare dagli agenti. La fuga è finita poi in via Buonarroti, dove è stato fermato dalla polizia locale e soccorso da un'ambulanza del 118.

Il 27enne, tossicodipendente e in preda all'effetto della cocaina, ha dato in escandescenze e ha cercato più volte di farsi del male, lanciandosi contro le auto in transito e provando a tagliarsi la gola usando un pezzo di lattina rotta. Dopo diversi tentativi gli agenti sono riusciti a fermarlo e il 27enne è stato accompagnato da un'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Per l'uomo è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.