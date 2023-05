Torna a casa in treno dopo il lavoro: uomo si masturba davanti a lei (filmato e denunciato)

Un uomo dello Sri Lanka di 25 anni è stato denunciato per atti osceni. La polfer, infatti, è riuscita a rintracciarlo dopo il filmato, girato da una ragazza, mentre si masturbava in uno scompartimento di un treno diretto in Brianza.

Non è la prima segnalazione. Il 25enne, infatti, secondo numerose testimonianze, prenderebbe spesso la linea S9 da Porta Garibaldi a Saronno. La giovane, che stava tornando in Brianza dopo il turno di lavoro notturno a Milano, si è trovata davanti l'uomo con i pantaloni abbassati intento a toccarsi.

Nonostante lo choc, è riuscita a filmarlo e a dare alla polizia un elemento importante per il suo riconoscimento.