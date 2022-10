Si rifiuta di fare il test antidroga, autista di bus finisce nei guai

Una denuncia e patente ritirata. Si è conclusa così, mercoledì, la serata di un uomo di 45 anni di Lissone. Di professione autista di autobus, qualche precedente alle spalle, il 45enne poco prima delle 22 è stato sorpreso a Veduggio con Colzano dai carabinieri, impegnati in un controllo.

Quando i militari della stazione di Besana in Brianza hanno notato una Peugeot sospetta con due uomini a bordo in via Giuseppe Verdi, hanno deciso di intimare l'alt alla vettura che però, ha percorso ancora diversi metri, fermandosi poco dopo a Inverigo. Proprio nella zona i carabinieri erano intervenuti in diverse occasioni perchè erano stati sorpresi soggetti intenti a consumare sostanze stupefacenti.

Dall'abitacolo è sceso il passeggero che si è dato alla fuga mentre l'uomo al volante - il 45enne lissonese - è stato fermato. I carabinieri hanno sottoposto il conducente prima all’alcoltest che è risultato negativo e poi gli hanno chiesto di sottoporsi agli accertamenti biologici presso una struttura ospedaliera per la rilevazione di sostanze stupefacenti. Ma l'uomo si è rifiutato. E per questo motivo è stato denunciato ai sensi dell’articolo 187 del Codice della strada (rifiuto all'accertamento per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti). L'autista si è anche visto ritirare la patente di guida.