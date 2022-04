Insegue due ragazzine di 12 anni in centro e si spoglia davanti a loro

Una passeggiata in centro, a Seregno, sabato pomeriggio si è trasformata in un brutto incubo per due ragazzine di 12 anni. Le minorenni infatti, mentre stavano camminando lungo il tratto tra negozi e locali, si sono sentite osservate e seguite. E così hanno accelerato il passo. Ma non è bastato.

A raggiungerle è stato un ragazzo di 26 anni, un cittadino originario del Bangladesh residente a Monza, che una volta davanti a loro si è tolto la maglietta e si è abbassato i pantaloni, iniziando a pronunciare anche diverse frasi volgari. Le ragazzine sono scoppiate in lacrmine e sono scappate via mentre il 26enne si allontanava tra le vie del centro.

A incrociare le due giovani è stata una pattuglia dei carabinieri che in quel momento stava passando in centro per un controllo. Appena hanno capito quanto accaduto i militari hanno avviato le ricerche dell'uomo grazie alla descrizione fornita dalle ragazzine: sui venticinque-trent’anni d’età, con indosso una maglietta bianca, dei pantaloni scuri e un cappellino nero. E il responabile è stato individuato dopo qualche minuto nei pressi della stazione ferroviaria, poco prima che potesse riprendere il treno per Monza.

Per il ragazzo è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. I genitori invece sono andati in caserma a recuperare le figlie, ancora provate per quanto accaduto.