Quasi mille uomini e donne in divisa per garantire la sicurezza durante il Gran Premio di Monza. Una tre giorni di festa tra motori, passione e adrenalina, che anche quest’anno si è svolta senza criticità grazie alla macchina organizzativa predisposta con ordinanza del Questore di Monza e della Brianza in sinergia con i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con il concorso di aliquote di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e della Polizia Provinciale.

Sono state complessivamente impiegate 969 unità di personale nei servizi operativi e 96 unità nelle attività di supporto tecnico e organizzativo con oltre 110 mezzi tra auto e motoveicoli. A supporto delle unità di Polizia territoriali e dei Reparti inquadrati di rinforzo inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, specializzati per l’ordine pubblico,sono state impiegate unità delle Polizia Stradale e della Polizia Scientifica, pattuglie di polizia del Reparto a cavallo, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e delle S.I.O., unità cinofile e teams di artificieri della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri oltre alle unità antiterrorismo (le U.O.P.I. della Polizia di Stato e le S.O.S. dei Carabinieri).

Inoltre, al fine di poter gestire al meglio tutte le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, è stato impiegato anche un elicottero della Polizia di Stato del 2° Reparto volo di Malpensa che ha effettuato riprese televisive dall’alto inviando le immagini in tempo reale alla “Sala operativa interforze” allestita presso la Centrale Operativa della Questura di Monza e della Brianza.

Tamponi anticovid al Gran Premio, 8 positivi