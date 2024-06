Occupazioni, sgomberi e baby gang: "Monza non è una città sicura"

Priorità sicurezza. E Monza, per la Lega, non è una città abbastanza sicura. "Ci sono cittadini che mi raccontano di aver paura ad andare ai giardinetti o di non essere sereni quando la sera devono parcheggiare l'auto un po' più distante da casa e rientrare" ha esordito Roberta Gremignani, segretario della Lega Monza che ha introdotto l'incontro organizzato venerdì mattina, presso la sede di via Prampolini, proprio sul tema della sicurezza in città. A prendere la parola sono stati anche il senatore brianzolo del Carroccio Massimiliano Romeo e il consigliere Simone Villa, anche lui ex assessore con delega alla sicurezza così come Federico Arena che aveva ricoperto l'incarico durante la giunta Allevi.

Un confronto sul tema dopo le polemiche delle scorse settimane che hanno fatto seguito alle dichiarazioni rilasciate in consiglio comunale dal consigliere Lorenzo Spedo (LabMonza) che aveva parlato di “esagerato dispiegamento di forze dell’ordine per controllare gli eventi organizzati dal centro sociale Foa Boccacio, o normali attività promosse dai giovani in modo del tetto pacifico, togliendo agenti dalle strade della città”.

Sicurezza a Monza, le zone più critiche

La stazione, largo Mazzini, piazza Cambiaghi e a tratti, per la presenza di baby gang, anche il centro storico. E non solo. Se si dovesse tratteggiare una mappa delle zone dove per la Lega la sicurezza deve essere una priorità, queste sono le aree che non mancherebbero nell'elenco. Massimiliano Romeo, senatore del Carroccio ed ex assessore alla sicurezza nel 2007 a Monza, all'epoca di uno dei primi sgomberi del centro sociale Foa Boccaccio, ha ripercorso alcune delle attività effettuate insieme all'ex vicesindaco Andrea Villa, anche lui già assessore alla Sicurezza in passato che ha ricordato l'attività di riqualificazione dei Boschetti Reali che da luogo di spaccio si sono trasformati di nuovo in un giardinetto pubblico frequentato. E poi Federico Arena che ha puntato l'attenzione sulla necessità dei presidi delle forze dell'ordine sul territorio. "La situazione in stazione è fuori controllo" ha aggiunto Arena. "Il presidio fisso della polizia locale che avevamo istituito aveva dato un contributo per cercare di risolvere la situazione oggi questo presidio non esiste più. Questa amministrazione ha messo gli agenti della polizia locale a fare gli esattori del disco orario e dei parcheggi e questo mi dispiace tra l'altro il nuovo comandante mi sembra una persona competente e con una visione moderna" ha aggiunto Arena. "La sicurezza a Monza sta pagando il frazionamento politico di questa giunta perchè credo ci sia una differenza abissale tra le posizioni dell'assessore Moccia, ex magistrato, e del consigliere Spedo".

Insieme alla stazione, l'attenzione sul fronte della sicurezza per la Lega dovrebbe essere dedicata all'area di Largo Mazzini, porta di ingresso del centro, e a piazza Cambiaghi già oggetto di un importante progetto di riqualificazione con i lavori avviati. "Bisogna fare un plauso all'amministrazione perchè finalmente si è conluso il percorso amministrativo tortuoso per piazza Cambiaghi" ha detto Andrea Villa - ex vicesindaco e in passato assessore alla sicurezza - per cui siamo stati occupati 5 anni. La riqualificazione è un passaggio propedeutico, la piazza deve essere ristrutturata per poter tornare a essere qualcosa di diverso ma parallelamente bisogna pensare a cosa verrà dopo: non possiamo solo mettere un bel tappeto altrimenti corriamo il rischio che quell'area torni quella che è oggi ossia terra di nessuno dove di giorno ci sono ragazzi impegnati in molestie e furtarelli e di notte diventa triste ricovero per senzatetto. Il progetto non si può fermare alla ristrutturazione del pavimento, deve esserci dietro una grande idea e chi governa adesso dia un segno di volerne parlare perchè non mi risulta che le attività in zona siano state coinvolte".

Occupazioni e sgomberi

Durante l'incontro si è affrontato anche il tema del diritto alla casa, delle occupazioni e degli sgomberi. "Nel disegno di legge costituzionale è stata inserita la tutela del bene casa" ha spiegato Romeo, ricalcando le polemiche relative al caso Salis che ha tenuto impegnato anche il consiglio regionale che sul tema ha approvato un ordine del giorno ad hoc per pignorare lo stipendio alla neo europarlamentare monzese eletta in relazione al presunto debito con Aler per una occupazione. "Sembra che oggi l'occupazione sia diventata quasi un diritto. E' una polemica di questi giorni perchè c'è qualcuno che pensa che occupare sia lecito invece è reato" ha aggiunto. E il riferimento alla Foa Boccaccio, con lo sgombero della scorsa settimana a cui ha fatto seguito la nuova occupazione in uno stabile in piazza Pogdora, è stato affrontato più volte. "L'ultimo sgombero è avvenuto in maniera rapida ed efficace e ringrazio la prefettura, la questura, il comune e il consorzio" ha precisato Villa. "Ma bisogna essere chiari e far capire da che parte si sta. Di alcune cose non si può non parlare" ha aggiunto facendo riferimento anche al patrocinio comunale "concesso a iniziative che vedono coinvolto il centro sociale. "Il comune non può nobilitare questa realtà monzese dando assenso a patronici e collaborazioni a iniziative di associazioni che non si fanno problemi ad avere il Boccaccio come partner, tra cui anche Anpi. Se si contesta il metodo e le azioni, si contesta anche chi le compie" ha concluso.

Baby gang

Al centro dell'attenzione sul fronte sicurezza anche il fenomeno delle baby gang che, per Massimiliano Romeo, è una priorità da attenzionare, anche istituendo un osservatorio speciale sul tema che coinvolga le forze dell'ordine per "non minimizzare perchè alcuni quartieri e zone di Monza sono in mano a questi ragazzi" ha sottolineato il senatore del Carroccio.

"E' una situazione problematica e parlo da genitore. Ho un figlio e sono preoccupato che questi ragazzi vadano in giro anche per il centro città, adottando comportamenti incredibili come se nulla fosse e so che l'assessore Moccia su questo tema è particolarmente sensibile". A porre l'attenzione sull'importanza non soltanto dell'azione repressiva ma anche sulla costruzione di ambienti e contesti che possano essere uno stimolo per i ragazzi è stato Simone Villa che ha presentato l'esempio di San Rocco. Il quartiere salito alla ribalta delle cronache nazionali dopo l'omicidio di Christian Sebastiano per mano di due ragazzini è diventato il luogo da cui a Monza è partito un importante progetto di riqualificazione, proprio a partire dai servizi scolastici del quartiere. "Avere spazi per implementare l'offerta e fare attività in uno spazio bello, dove vivere e lavorare penso sia chiave di volta per far sentire i ragazzi protagonisti. La certificazione del finanziamento del progetto risale alla giunta Allevi e siamo contenti che questa amministrazione lo stia portando avanti" ha spiegato l'ex vicesindaco.