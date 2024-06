Rissa sfiorata sul pullman per quella sigaretta accesa davanti ai passeggeri

A Monza ancora caos sui mezzi pubblici. Ancora corse bloccate nell’attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ancora passeggeri inviperiti per il ritardo, e automobilisti bloccati nel traffico causato dal mezzo fermo.

Il fatto è accaduto nel fine settimana a Monza quando su un autobus partito dal capolinea di Cederna dopo poche fermate si è rischiato il parapiglia. All’origine della discussione una sigaretta accesa da un giovane. Dalle informazioni raccolte da MonzaToday non è ben chiaro se si trattasse di una sigaretta elettronica oppure tradizionale. Il giovane l’avrebbe accesa vicino a una mamma con il bambino nel passeggino. La donna lo avrebbe invitato a spegnerla, ma senza successo.

Nella discussione sarebbero intervenuti anche gli altri passeggeri infastiditi dal fumo che è vietato sui mezzi. L’autista ha fermato l’autobus e si è diretto dal ragazzo invitandolo a scendere dal mezzo, ma anche in questo caso il giovane si è rifiutato. A quel un passeggero avrebbe spintonato il giovane nel tentativo di farlo scendere e per poco si è rischiata la colluttazione. L’autista ha telefonato al 112 e nel frattempo il giovane è fuggito. Naturalmente il fatto ha avuto ripercussione sulla tabella di marcia delle corse e alcuni passeggeri sono scesi dirigendosi a piedi.

A denunciare l’episodio Salvatore Russo, anche lui conducente di mezzi pubblici, ex consigliere comunale della Lega durante la giunta Allevi e da sempre molto sensibile alle tematiche che riguardano i lavoratori del trasporto pubblico. “Ogni settimana gli autisti a Monza finiscono alla ribalta delle cronache per episodi di aggressioni - spiega a MonzaToday -. Urge un intervento immediato. Mi auguro che l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia accolga la mia proposta avanzata dalla consigliera comunale Désiré Merlini di scoraggiare questi episodi violenti con la presenza sulle corse più a rischio di agenti della polizia locale. Un deterrente per garantire viaggi tranquilli a passeggeri e lavoratori”.