Terribile incidente in Norvegia: muore Silvia Deiana, medico di Bresso

I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma non è servito a nulla. È morta in Norvegia Silvia Deiana, medico di famiglia di Bresso (hinterland Nord di Milano). La dottoressa 29enne, originaria della Val D'Aosta, è spirata mercoledì 4 agosto in seguito a un incidente avvenuto durante una passeggiata nel paese nordico dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme al fidanzato Simone.

Per il momento non ci sono molte notizie sulla dinamica del sinistro ma secondo quanto trapelato pare che la giovane si trovasse su un sentiero impervio in compagnia del proprio ragazzo quando pare abbia perso l'equilibrio e sia rovinata in una scarpata. È stata soccorsa dai sanitari e accompagnata in coma in ospedale ma dopo alcuni giorni in terapia intensiva i medici hanno avvisato i familiari che non c'erano speranze.

Silvia era nata e cresciuta a Châtillon, un comune della media Valle D'Aosta; dopo gli studi in medicina a Torino era arrivata a Milano seguendo il compagno Simone. Nel 2018 aveva iniziato la specializzazione all’ospedale Niguarda mentre nel 2020 aveva coperto uno dei tanti posti per medici di famiglia rimasti scoperti negli ultimi anni. I suoi pazienti la ricordano come una dottoressa attenta, premurosa e competente, dotata di una forte umanità.

Il corpo di Silvia si trova in Norvegia e sono in corso le pratiche per il rimpatrio. I funerali si svolgeranno a Châtillon, dove vivono i suoi genitori Monica e Ambrogio e il fratello Luca.