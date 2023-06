È nato in Brianza il successo economico di Berlusconi e dopo 60 anni lo ha celebrato proprio in quella città

La fortuna di Silvio Berlusconi inizia in Brianza. In quella Brugherio dove nel 1962, esattamente 61 anni fa, aveva deciso di costruire la Edilnord. Un quartiere residenziale che avrebbe ospitato circa 4mila abitanti. Nell’occasioni Silvio Berlusconi aveva creato la Edilnord sas di Silvio Berlusconi e C. dove lui figura come “socio d’opera”.

“Il comprensorio Edilnord – si legge sul sito di EdilNord - nasce verso la fine degli anni 60’ e nel tempo ha subíto alcune modifiche mantenendo lo spirito originale di area residenziale altamente attrezzata. È un organo di rappresentanza di tutte le Residenze (condomíni) e assume il ruolo di Supercondominio; l’amministrazione comprensoriale si occupa della regolare gestione e manutenzione delle aree comuni del quartiere quali, ad esempio, il viale interno, il parco giochi e la pinetina. Tra i vari compiti del Comprensorio vi sono la pulizia e manutenzione del manto stradale, la segnaletica, l’illuminazione e la sicurezza; inoltre, la gestione dei rapporti con il Comune di Brugherio”.

E proprio come ricorda NoiBrugherio in un articolo per celebrare i 50 anni del grande quartiere residenziale “La pubblicità dell’epoca lo definiva luogo dove’ l’autunno finisce dopo e la primavera comincia prima’. Un’oasi a due passi da Milano: “Centro residenziale che piace ai milanesi” e “Per andarci non è un problema e presto ci sarà la metropolitana”. Nasceva con questi slogan, nel 1966, l’Edilnord, grazie all’allora imprenditore edile Silvio Berlusconi. Nel 1966, la stazione di Cologno Nord ancora non c’era: sarebbe arrivata nei primi anni ‘80. Per ovviare al problema, la pubblicità prometteva ai residenti addirittura un pullman, a loro riservato, con 12 corse giornaliere dal comprensorio a piazzale Loreto”.

E ancora sempre da NoiBrugherio: “Tra i primi ad arrivare all’Edilnord c’è Luciano Sordi, medico e pediatra del quartiere. «Quando mi sono trasferito qui, nel 1966, la costruzione degli edifici non era stata terminata: c’era ancora una cascina, che poi sarebbe stata abbattuta. Ricordo che ogni tanto veniva Berlusconi in Lambretta a vedere come procedevano i lavori». Il principale punto di aggregazione per le persone di tutte le età, aggiunge, «era il Club sportivo, con piscina e varie strutture. Il quartiere e soprattutto i giovani hanno molto risentito della sua chiusura. Negli anni ‘60 tantissime erano le famiglie con bambini piccoli, ma nel tempo la presenza di giovani e bambini è andata diminuendo». Numerosi anche «i negozi di tutti i tipi, che si trovano sotto ai portici”.

Berlusconi aveva partecipato alla grande festa che nel 2016 era stata organizzata per i 50 anni di Edilnord. Durante quella giornata di festa Silvio Berluscono era stato accolto dal sindaco del comune brianzolo Marco Troiano, Silvio Berlusconi ha stretto mani, fatto selfie e intrattenuto i presenti salendo anche sul palco della manifestazione da dove ha ricordato gli esordi della sua carriera da imprenditore con uno show durante il quale ha ammesso di essersi prestato anche a fare l'amministratore di condominio. "Abitate in un quartiere che all'epoca in Italia era unico" ha detto il Cavaliere, ricordando il progetto da cui era nata l'idea dell'area residenziale pensata per essere una piccola comunità nella città, con parcheggi e servizi a portata di mano e a disposizione dei residenti.