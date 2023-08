Ritrovato Simone, il giovane scomparso in Brianza dopo il turno di lavoro

Buone notizie per la famiglia di Simone Biscio. Il giovane è stato ritrovato in Brianza nella giornata di sabato 12 agosto. L'appello - anche sui gruppi social di Monza e dei comuni limitrofi - era stato lanciato dalla fidanzata. La famiglia di Simone era disperata. Dalle 17 di venerdì 11 agosto non si avevano più notizie del giovane, 29 anni di Rho, che al termine del turno di lavoro alla Pirelli di Bollate non aveva fatto più ritorno a casa.

La famiglia, dopo una serata e una nottata di ricerche, si era anche rivolta ai carabinieri. Il giovane aveva il telefonino spento, ma il segnale Gps indicava che si trovava a Macherio, nelle vicinanze di un bar. In giornata i carabinieri della compagnia di Monza lo hanno rintracciato a Monza e accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza. "Per fortuna sta bene - ha dichiarato la fidanzata del giovane a MonzaToday -. Simone è stato portato all'ospedale per gli accertamenti. Non ha segni di aggressioni, ma quando è stato ritrovato era in stato confusionale. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato".